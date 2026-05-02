Béziers

CONFÉRENCE-PROJECTION LE MILIEU SOUTERRAIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Lors de cette conférence projection, Jean-Philippe Ferrara (président de l’association) et Michel Renda (photographe et explorateur conférencier), tous deux spéléologues, vous parleront de spéléologie.

Découvrez l’univers fascinant de la spéléologie, depuis la formation des roches calcaires jusqu’au creusement des grottes, en passant par l’utilisation de ces grottes au cours des temps, des premiers spéléologues et leurs explorations, en terminant par les recherches effectuées par l’association biterroise. La puissance visuelle de la stéréoscopie va vous plonger dans les grottes parmi les plus belles de la planète. (un diaporama réalisé avec l’association La Salle international Team photo 3D). .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

During this talk and screening, Jean-Philippe Ferrara (president of the association) and Michel Renda (photographer and explorer), both speleologists, will talk about caving.

L’événement CONFÉRENCE-PROJECTION LE MILIEU SOUTERRAIN Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34