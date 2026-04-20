LECTURE YAKACONTER Béziers
LECTURE YAKACONTER Béziers mercredi 27 mai 2026.
Béziers
LECTURE YAKACONTER
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre de l’exposition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego , les bibliothécaires proposent une lecture ludique revisitée des fables, mettant en scène des animaux drôles et rusés.
Dans le cadre de l’exposition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego , les bibliothécaires proposent une lecture ludique revisitée des fables, mettant en scène des animaux drôles et rusés.
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : LECTURE YAKACONTER
As part of the exhibition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego (Jean de La Fontaine’s Fables in Lego bricks), librarians offer a playful reading of the fables, featuring funny, cunning animals.
L’événement LECTURE YAKACONTER Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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