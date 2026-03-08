CHER CINÉMA Béziers

CHER CINÉMA

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Le Jeune Ballet ouvre avec Ulysse , pièce culte de Gallotta, avant Cher Cinéma , hommage chorégraphique aux cinéastes qui ont nourri son univers.

Jean-Claude Gallotta retrouve le Jeune Ballet Béziers Méditerranée qui ouvrira cette soirée en deux temps.

En première partie, Ulysse , pièce mythique créée en 1981 et considérée comme fondatrice de la nouvelle danse française, sera interprétée par le Jeune Ballet.

En seconde partie, place à Cher Cinéma , nouvelle création où Gallotta rend hommage aux cinéastes qui l’ont inspiré. À travers lettres intimes en voix off, danse et images se mêlent pour célébrer la complicité entre mouvement et cinéma.

De Bertrand Blier à Fellini, de Moretti à Leos Carax, en passant par Robert Guédiguian ou Jean-Luc Godard, les références traversent le plateau comme autant d’éclats poétiques.

Une soirée en deux volets où Gallotta et sa troupe, fidèles à Béziers, livrent un opus sensible et vibrant. .

Le Jeune Ballet opens with Gallotta’s cult work Ulysse , before Cher Cinéma , a choreographic tribute to the filmmakers who have nurtured his universe.

