Béziers

TOUR DE FRANCE 2CV SE MOBILISER TOUS ENSEMBLE

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

À bord de leur mythique 2CV familiale, Martine et Philippe Godefroid se lancent dans un tour de France pas comme les autres. Leur mission sensibiliser le grand public à la maladie de Parkinson.

À cette occasion, les associations Les Sentiers Créatifs et À corps et mots sensibles , aux côtés de ParkiSolBéziers , se mobilisent pour informer, échanger et rassembler autour de cette cause. Rendez-vous sur le parvis du théâtre de Béziers, pour accueillir le Tour de France en 2CV. Des stands d’information permettront d’aborder les thématiques essentielles le rôle des aidants, les témoignages de personnes vivant avec la maladie, ainsi que les avancées scientifiques, présentées par des professionnels de santé. Cette rencontre sera également l’occasion de soutenir la recherche médicale grâce à une collecte de fonds. Vous pourrez également profiter d’un moment de partage et de bonne humeur avec des chants, de la musique et de la danse ! Un événement solidaire, humain et porteur d’espoir, ouvert à toutes et à tous ! .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : TOUR DE FRANCE 2CV SE MOBILISER TOUS ENSEMBLE

Aboard their mythical family 2CV, Martine and Philippe Godefroid embark on a tour of France like no other. Their mission: to raise public awareness of Parkinson’s disease.

L’événement TOUR DE FRANCE 2CV SE MOBILISER TOUS ENSEMBLE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34