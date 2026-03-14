LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Chantal Goya revient avec ses personnages et ses tubes emblématiques Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté et bien d’autres !

Accompagnée de ses personnages emblématiques, Chantal Goya invite le public à redécouvrir ses plus grands tubes Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté, Guignol, Le Lapin, Adieu les jolis foulards, L’Alphabet, Capitaine Flam… .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chantal Goya returns with her iconic characters and hits: Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté and many more!

L’événement LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34