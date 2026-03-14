LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA Béziers
LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA Béziers dimanche 10 mai 2026.
LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Chantal Goya revient avec ses personnages et ses tubes emblématiques Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté et bien d’autres !
Accompagnée de ses personnages emblématiques, Chantal Goya invite le public à redécouvrir ses plus grands tubes Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté, Guignol, Le Lapin, Adieu les jolis foulards, L’Alphabet, Capitaine Flam… .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English :
Chantal Goya returns with her iconic characters and hits: Bécassine, Pandi Panda, Le Chat Botté and many more!
L’événement LE MONDE MAGIQUE DE CHANTAL GOYA Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34