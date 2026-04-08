Béziers

LES DEMOISELLES SWINGUENT À ROCHEFORT

13 Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un spectacle poétique et coloré, un hommage aux 60 ans du film avec des mélodies inoubliables.

À l’occasion des 60 ans de cette comédie musicale mythique, les Demoiselles feront swinguer Cuxac-d’Aude au rythme de mélodies inoubliables !

Grâce à une sélection spécialement arrangée pour chœur à quatre voix mixtes, les chanteurs redonnent vie à l’univers tendre, coloré et pétillant de Jacques Demy et Michel Legrand.

Deux sœurs jumelles, Delphine et Solange, rêvent de musique, de danse et d’amour… En 1966, à Rochefort, Jacques Demy signe une œuvre devenue culte. Porté par les compositions emblématiques de Michel Legrand, Les Demoiselles de Rochefort célèbre la jeunesse, les rencontres et la joie de vivre.

Soixante ans plus tard, le chœur La Cantarela rend hommage à ce chef-d’œuvre du cinéma français à travers un spectacle musical poétique et lumineux.

De la chanson des jumelles au duo de Maxence et Delphine, en passant par le coup de foudre de Solange, les plus beaux moments de l’œuvre sont revisités avec finesse et énergie.

Entre nostalgie et redécouverte, ce spectacle offre une parenthèse joyeuse et pleine de fraîcheur, mêlant swing, émotion et légèreté — un vibrant hommage à deux artistes intemporels et à leur univers enchanteur. .

13 Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

A poetic and colorful show, a tribute to the 60th anniversary of the film with unforgettable melodies.

L’événement LES DEMOISELLES SWINGUENT À ROCHEFORT Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34