Béziers

GIOVANNI À LA RENCONTRE DE LÉONARDO

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Giovanni, intrigué par Léonard de Vinci, part à sa découverte guidé par un oiseau. Un hommage poétique avec conte et marionnettes.

Un hommage à Léonard de Vinci, artiste aux multiples talents qui fascine encore 500 ans après sa disparition. Comme lui, Giovanni a peu fréquenté l’école. Arrivé en France, il devient nettoyeur de plaques de rue. Un jour, en nettoyant celle du square Léonard de Vinci, il remarque une erreur dans son nom en Italie, on dit Leonardo da Vinci. Intrigué, lui qui vient de Toscane, il part à la découverte de ce personnage, guidé par un oiseau…

Avec Emanuela Bonini (comédienne-marionnettiste) et Stéphanie Rondot (conteuse).

Dès 8 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : GIOVANNI À LA RENCONTRE DE LÉONARDO

Giovanni, intrigued by Leonardo da Vinci, sets off to discover him, guided by a bird. A poetic tribute with storytelling and puppets.

L’événement GIOVANNI À LA RENCONTRE DE LÉONARDO Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34