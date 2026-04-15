CineÒc – Une langue en plus, CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers

CineÒc – Une langue en plus Mercredi 27 mai, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers Hérault

Entrée libre, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:00:00+02:00

Dans le cadre du CineÒc, la Mediatèca du CIRDÒC-Institut occitan de cultura vous invite à la projection d’Une langue en plus (2025, 52 min), écrit par Michel Feltin-Palas, journaliste à L’Express, et réalisé par Cyril Claus.

Un documentaire consacré au statut des langues régionales en France, loin d’être partagé avec nos voisins européens. Avec une chanson inédite de Francis Cabrel, écrite pour le film !

La séance se fera en présence de Michel Feltin-Palas, et sera suivie d’échanges avec la salle, puis d’un apéritif.

Des exemplaires des livres de Michel Feltin-Palas, ainsi que de l’ouvrage Florilangues (L’aucèu libre, 2026) seront à cette occasion proposés à la vente.

Un évènement en partenariat avec l’association Tu Tanben.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers 1 boulevard DuGuesclin, 34500, BÉZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 11 85 13 http://oc-cultura.eu [{« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467118513 »}]

Un documentaire écrit par Michel Feltin-Palas et réalisé par Cyril Claus CineÒc Langues régionales

© Intervista Production