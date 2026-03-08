PAULE TIFFY, UNE PASSION ASIATIQUE Béziers

PAULE TIFFY, UNE PASSION ASIATIQUE

Née à Béziers en 1892, Paule Tiffy enrichit les musées du Languedoc, fut ambassadrice des arts asiatiques et accompagna l’empereur Bảo Đại en 1932.

Née à Béziers en 1892, Paule Tiffy (née Ginoulhac) a marqué l’histoire des musées du Languedoc. À Agde, elle offrit deux maisons pour l’agrandissement du Musée Agathois ; à Béziers, elle légua des peintures et objets ethnographiques majeurs ; à Narbonne, elle transmit une exceptionnelle collection d’arts asiatiques et une partie de ses archives.

Femme engagée et médaillée pour son action pendant les deux guerres mondiales, elle fut assistante au Musée des Arts décoratifs de Paris tout en restant profondément ancrée dans la vie culturelle régionale. Ambassadrice des arts asiatiques dans les musées du Languedoc, elle fut également une ambassadrice de la France en Asie.

En 1932, elle accompagna le dernier empereur du Viêt Nam, Bảo Đại, dans un voyage épique dont elle rédigea un journal inédit ; des extraits seront lus et commentés lors de la conférence.

Animée par Bertrand Ducourau et Jean-François Castan.

Organisée par la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.

Entrée libre. .

