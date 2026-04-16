SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC Béziers
SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC Béziers vendredi 29 mai 2026.
Béziers
SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC
2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Au Campanien, le Languedoc abrite dinosaures, oiseaux, reptiles et mammifères. Contexte et découvertes présentés.
Les dinosaures ont occupé le Languedoc durant tout le Mésozoïque (ère secondaire). Dans sa partie sud, ils sont toutefois principalement attestés au Campanien, il y a environ 75 millions d’années.
Après un bref rappel du contexte géologique et de l’histoire des découvertes, sera présentée une faune riche de la fin du Crétacé, composée de dinosaures, d’oiseaux, d’autres reptiles et même de mammifères.
Alain Martinez, membre de l’Association Culturelle Archéologique et Paléontologique de Cruzy ; Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers .
2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC
In the Campanian period, Languedoc was home to dinosaurs, birds, reptiles and mammals. Background and discoveries presented.
L’événement SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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