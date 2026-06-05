Béziers

FÉRIA DES ENTREPRENEURS

avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

La Féria des entrepreneurs est un événement pour les entrepreneurs, porteurs de projets et professionnels qui souhaitent échanger, apprendre et développer leur réseau.

Porteurs de projets en création ou reprise d’entreprise, demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, jeunes entrepreneurs (moins de 3 ans), dirigeants et chefs d’entreprise, la Féria des entrepreneurs est le rendez-vous annuel et incontournable des professionnels de la création ou de la reprise d’entreprise dans l’Ouest de l’Hérault. Les chefs d’entreprise, consultants, organismes professionnels, experts et professions libérales se retrouvent pour échanger avec vous et vous apporter des solutions pour structurer votre projet.

La Féria des entrepreneurs c’est

– Plus de 50 interlocuteurs experts présents pour vous renseigner, vous conseiller et vous orienter.

– Des Ateliers une intervention flash de 20 minutes pour aller à l’essentiel et poursuivre les échanges sur les stands des intervenants.

– Des rendez-vous individuels avec des experts .

avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 17 90 02 17 feriadesentrepreneurs@herault.cci.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÉRIA DES ENTREPRENEURS

The Féria des entrepreneurs is an event for entrepreneurs, project leaders and professionals who want to exchange, learn and develop their network.

L’événement FÉRIA DES ENTREPRENEURS Béziers a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34