Béziers

QUATUOR SAISONNIER GALA HOLISTIC DANSE

Rue Césaria Evora Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Un voyage poétique et contemporain à travers les quatre saisons, entre émotion, beauté et mouvement.

Partez pour un voyage poétique et contemporain à travers les quatre saisons, où chaque mouvement révèle la beauté et les émotions de l’automne, de l’hiver, du printemps et de l’été.

Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .

Rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 31 46 93 08

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English : QUATUOR SAISONNIER GALA HOLISTIC DANSE

A poetic, contemporary journey through the four seasons, with emotion, beauty and movement.

L’événement QUATUOR SAISONNIER GALA HOLISTIC DANSE Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34