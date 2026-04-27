LES CINSONAUTES Béziers
LES CINSONAUTES Béziers vendredi 22 mai 2026.
Béziers
LES CINSONAUTES
place des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Le Cinsault revient en force dégustation de grands crus et dîner à la chandelle en cave, pour une expérience immersive, conviviale et placée sous le signe du partage.
Le Cinsault fait son grand retour.
Dans un contexte de dérèglement climatique, de quête de diversité variétale et d’envie de vins plus légers, plus digestes, ce cépage longtemps discret retrouve toute sa place. Aujourd’hui, il séduit une nouvelle génération de vignerons, de chercheurs, œnophiles et passionnés du vivant qui y voient bien plus qu’un cépage une véritable signature culturelle, et peut-être l’un des piliers de l’avenir viticole du Sud.
À cette occasion, nous vous proposons un moment rare au Bistro de la Prison: une dégustation des plus grands Cinsault du monde, accompagnée d’un dîner imaginé autour de ces vins. Le dîner se déroulera à la chandelle, dans notre cave, au cœur des bouteilles, pour une expérience immersive et confidentielle. Les plats seront à partager, inspirés par l’humeur du chef et pensés en accord avec chaque vin.
Un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité. .
place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : LES CINSONAUTES
Cinsault is back with a vengeance: a tasting of grands crus and a candlelit dinner in the cellar, for an immersive, convivial and shared experience.
L’événement LES CINSONAUTES Béziers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
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