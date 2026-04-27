Béziers

REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Œuvre douce et lumineuse, interprétée par chœur, solistes et ensemble instrumental, pour un moment de recueillement et d’émotion profonde.

Laissez-vous porter par le Requiem de Fauré, une œuvre d’une grande douceur qui offre une vision apaisée et lumineuse de la musique sacrée. Interprétée par chœur, solistes et ensemble instrumental, cette partition intemporelle invite à un moment de recueillement et d’émotion profonde.

Le Choeur La Cantarela

Les Petits Chanteurs de la Trinité

Jean-Michel Ballester, baryton

Janice Renau, violoncelle

Jean-Guillaume Cuaz, violon

Emilie Benterfa, orgue

Carole Dubois, accompagnement clavier

Sous la direction d’Emmanuel Caïzac .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA

a gentle, luminous work, performed by choir, soloists and instrumental ensemble, for a moment of contemplation and deep emotion.

L’événement REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA Béziers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34