REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA Béziers
REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA Béziers vendredi 5 juin 2026.
Béziers
REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA
place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Œuvre douce et lumineuse, interprétée par chœur, solistes et ensemble instrumental, pour un moment de recueillement et d’émotion profonde.
Laissez-vous porter par le Requiem de Fauré, une œuvre d’une grande douceur qui offre une vision apaisée et lumineuse de la musique sacrée. Interprétée par chœur, solistes et ensemble instrumental, cette partition intemporelle invite à un moment de recueillement et d’émotion profonde.
Le Choeur La Cantarela
Les Petits Chanteurs de la Trinité
Jean-Michel Ballester, baryton
Janice Renau, violoncelle
Jean-Guillaume Cuaz, violon
Emilie Benterfa, orgue
Carole Dubois, accompagnement clavier
Sous la direction d’Emmanuel Caïzac .
place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA
a gentle, luminous work, performed by choir, soloists and instrumental ensemble, for a moment of contemplation and deep emotion.
L’événement REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA Béziers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
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