Béziers

L’AMÉRIQUE AUX ARÈNES

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Immersion 3 jours aux Arènes de Béziers Far West, rodéo, country, food trucks US et animations pour toute la famille.

Plongez pendant 3 jours au cœur de l’ambiance américaine dans le cadre unique des Arènes de Béziers !

Chapeaux, santiags et esprit country seront au rendez-vous pour un week-end exceptionnel placé sous le signe du Far West.

Les Arènes se transforment en un véritable village western avec des animations continues pour toute la famille chevaux, rodéo, musique live, danse et spécialités américaines vous attendent pour une immersion totale.

Au programme

✔ Rodéo show et performances équestres

✔ Concerts country et grande line dance

✔ Village USA stands, artisanat, cuir, chapeaux et décoration western

✔ Food trucks & BBQ américain burgers, ribs, donuts, corn dogs…

✔ Animations enfants et espaces photos dans un décor Far West

✔ Exposition de pick-ups et motos américaines

✔ Ambiance immersive dès l’entrée dans les Arènes

✔ Buvette et espaces détente à l’esprit country

Un événement festif, convivial et dépaysant pour vivre l’Amérique autrement, version country et authentique ! .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

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English : L’AMÉRIQUE AUX ARÈNES

3-day immersion at the Béziers Arena: Far West, rodeo, country, US food trucks and entertainment for the whole family.

L’événement L’AMÉRIQUE AUX ARÈNES Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34