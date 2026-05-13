Béziers

SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La liberté d’expression est menacée par des paroles agressives et des appels à la censure des opinions divergentes.

La liberté d’expression est fondamentale pour la vie sociale et personnelle. Elle est aujourd’hui menacée de deux façons par un usage agressif de la parole pouvant aller jusqu’à l’infraction pénale, et par des demandes de censure cherchant à réduire des opinions divergentes, certains prétendant même faire la loi .

Par Daniel Mercier. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Freedom of expression is threatened by aggressive language and calls for censorship of dissenting opinions.

L’événement SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ? Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34