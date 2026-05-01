SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ? Béziers
SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ? Béziers vendredi 5 juin 2026.
Béziers
SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ?
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La liberté de parler est -elle menacée ? C’est la question autour de laquelle s’animera cette soirée philo.
La liberté d’expression est essentielle à la vie sociale et personnelle. Aujourd’hui, elle est menacée de deux côtés par un usage agressif de la parole, frôlant parfois l’incrimination pénale, et par des appels à la censure visant à faire taire des opinions divergentes, certains allant jusqu’à prétendre faire la loi . Par Daniel Mercier. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ?
Is freedom of speech under threat? This is the question that will be the focus of this evening of philosophy.
L’événement SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ? Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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