Béziers

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUD SAUVAGE DE DAVID PUECH

44bis Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Immersion en photographie animalière observation, discrétion et scènes sauvages sublimées par la lumière naturelle.

Avec Sud sauvage, David PUECH propose une immersion dans l’univers de la photographie animalière, où la maîtrise technique s’accompagne d’une connaissance fine de la nature.

Après de longues phases d’observation, il privilégie une approche discrète et respectueuse de la vie sauvage.

Inspiré par la lumière, les couleurs et les paysages naturels, il capture les animaux dans leur environnement à travers des images mêlant reportage, scènes de mouvement et compositions artistiques.

Sur inscription. .

44bis Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 22 89 34 maisonregion.herault@laregion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immersion in wildlife photography: observation, discretion and wild scenes enhanced by natural light.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SUD SAUVAGE DE DAVID PUECH Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34