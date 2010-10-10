Béziers

THE WINE BOOKCLUB AMOURS D’ÉTÉ

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Wine Bookclub aux Ostals un rendez-vous mensuel cosy mêlant lecture, tapas et vins nature autour d’un thème littéraire.

The Wine Bookclub, c’est le nouveau club de lecture qui se déroule aux Ostals ! Une fois par mois, venez partager vos lectures sur un thème donné et discutez de littérature autour de bons tapas et d’une sélection de vins natures correspondant au thème du mois.

L’initiative part de Jade, fondatrice de Pintes et Run, club de running à Béziers. Dans la lignée de rassembler les gens autour du sport et briser la solitude ou les préjugés sur une activité, elle se lance cette fois dans le milieu culturel pour proposer un club chill et bonne ambiance pour discuter de sa passion.

Pour cette réunion, la romance est à l’honneur. Amour d’une saison, de toujours, de jeunesse… le mois de juin sent bon les vacances et toutes ses possibilités, les rencontres et les soirées inoubliables qui s’étirent. Dans la lignée de la soirée, Laurie notre cheffe hospitalité vous proposera sa sélection de vins infusés, légers et fruités.

Et pour les personnes souhaitant un coup de pouce pour se faire guider à travers le choix de lecture, restez à l’affut de l’instagram @thewinebookclub_ où une sélection de livres sera proposée en début de mois.

Le club se tient dans nos salons cozy pour une expérience chaleureuse et détendue.

On vous attend ! .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Wine Bookclub at Les Ostals: a cozy monthly get-together combining reading, tapas and natural wines around a literary theme.

L’événement THE WINE BOOKCLUB AMOURS D’ÉTÉ Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34