Béziers

COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS MARCHÉ D’ÉTÉ

1 rue Vieille Citadelle Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25

La colonie espagnole organise cette année le marché d’été à Béziers différents stands de vêtements, bijoux, tombola et bien plus encore sont prévus !

La colonie espagnole est marquée par l’histoire et ce depuis 1889. En effet cette association est le reflet de la contribution qu’on apporté les émigrés espagnols sur le sol biterrois.

De Secorros Mùtuos en 1889 créé par Joan Nat à aujourd’hui le but de l’association garde sa vision de soutenir les plus démunis mais également une volonté de maintenir l’histoire de cette institution emplie d’histoire.

Chacune des participations au marché d’été permettra dès lors à chacun de construire sa pierre à l’édifice de l’association tout en assistant à diverses activités ! Tout au long de la journée, les stands proposeront à la vente différents articles tels que des bijoux ou encore des vêtements.

Plusieurs autres activités sont prévues sur le marché tels que la possibilité de participer à une tombola, tentez votre chance et voyez si vous remportez l’un des lots proposés par l’association !

Un évènement pour toute la famille avec ces jeux d’été qui permettront à petits et grands de trouver l’amusement !

Pour les plus gourmands, côté restauration, des goûters sucrés ou salés comprenant crêpes, cupcakes ou tortillas. .

1 rue Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 49 13 03 colonie.espagnole1889@gmail.com

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English : COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS MARCHÉ D’ÉTÉ

The Spanish colony is organizing this year’s summer market in Béziers, with stalls selling clothes, jewelry, a tombola and much more!

L’événement COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS MARCHÉ D’ÉTÉ Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34