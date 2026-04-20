Béziers

DIDON ET ENÉE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Cet opéra de Henry Purcell, mêle tragédie et musique expressive.

Considéré comme le premier véritable opéra anglais, Didon et Enée est une œuvre d’une grande intensité dramatique, mêlant avec finesse comédie et tragédie. À la manière d’un Shakespeare musical, Henry Purcell y dépeint la passion tragique entre Didon, reine de Carthage, et Enée, prince troyen.

Portée par une musique expressive, des chœurs puissants et une orchestration subtile, cette production sera mise en scène par Benoît Bénichou, directeur du Théâtre du Minotaure à Béziers et metteur en scène reconnu dans plusieurs maisons d’opéra.

Classes de chant lyrique, chœurs et musiques anciennes du Conservatoire

Sophie Angebault, professeure de chant lyrique

Cécile Désier, professeure de violon baroque et coordinatrice du département musiques anciennes

Mathieu Bonnin, chef de chœur et coordinateur de la filière voix

Benoît Bénichou, metteur en scène .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : DIDON ET ENÉE

Henry Purcell’s opera is a blend of tragedy and expressive music.

L’événement DIDON ET ENÉE Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34