Béziers

MYSTÈRE À L’HÔTEL DE VIENNE GALA ADULTE ADAJ

rue Césaria Evora Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Journaliste, Jodi découvre à l’Hôtel Impérial de Vienne des chambres permettant de voyager dans le temps.

Jodi Peeters, journaliste, est envoyée pour réaliser un reportage sur le mystérieux et ancien Hôtel Impérial de Vienne. Lorsqu’elle y passe la nuit, elle découvre avec étonnement que certaines chambres ont le pouvoir de faire voyager dans le temps.

Chaque pièce la projette dans une époque différente une fête animée en 1910, le chaos de la guerre en 1943, ou encore un futur étrange et méconnu. Peu à peu, elle comprend que l’hôtel sert de passage entre plusieurs périodes, et qu’il est essentiel d’observer sans jamais intervenir afin de ne pas bouleverser le cours du temps.

Le directeur, M. Aurel, lui révèle alors que l’Hôtel Impérial de Vienne est bâti sur un lieu singulier qui attire ces fragments temporels, et que des gardiens veillent en permanence à préserver cet équilibre fragile.

De retour à son époque, Jodi publie un article que beaucoup jugent фантаiste… Pourtant, ceux qui ont réellement vécu l’expérience savent que l’hôtel dissimule une véritable magie.

Sur la scène du Zinga Zanga, le spectacle réunira également du jazz, du contemporain, du theater dance et du street jazz..

Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .

rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 25 27 15 94

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English : MYSTÈRE À L’HÔTEL DE VIENNE GALA ADULTE ADAJ

As a journalist, Jodi discovers time-travel rooms at the Imperial Hotel in Vienna.

L’événement MYSTÈRE À L’HÔTEL DE VIENNE GALA ADULTE ADAJ Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34