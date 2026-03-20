MON AILE YIFAN CIE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un spectacle poétique mêlant cirque, marionnettes et musique, célébrant résilience, émerveillement et émotions partagées.

Mon Aile raconte avec tendresse l’histoire d’un personnage qui croit avoir perdu une aile. Métaphore délicate de résilience, de rencontres et de reconstruction, le spectacle mêle cirque de proximité, marionnette et musique live. Objets détournés, théière marionnettique, danse avec un parachute… tout invite à l’émerveillement. Ignacio Herrero, porté par la musique de Yifan et Javier Aparicio, offre une parenthèse poétique touchant petits et grands.

Dès 7 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : MON AILE YIFAN CIE

A poetic show combining circus, puppetry and music, celebrating resilience, wonder and shared emotions.

L’événement MON AILE YIFAN CIE Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34