GUIHOME VOUS DÉTEND

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

GuiHome poursuit sa tournée française humour, personnages et réflexions sur la vie et l’enfance, dans un spectacle sans filtre !

Le petit Belge GuiHome poursuit sa tournée française ! Après des centaines de vidéos humoristiques et une tournée belge à guichets fermés, l’humoriste et vidéaste sillonne la France pour faire rire tous ses publics.

Dans ce spectacle de près de deux heures, GuiHome explore avec humour et tendresse le passage de l’enfance à l’âge adulte. À travers de nouveaux personnages et une mise en scène réaliste, il revisite ses premiers emménagements, mariages et enterrements, tout en vous confrontant à vos propres rêves.

Plus mature, encore plus drôle et sans filtre, GuiHome partage sa vision de la vie et de la société. Préparez-vous à rire, à réfléchir… et à ne pas ressortir indemne ! .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : GUIHOME VOUS DÉTEND

GuiHome continues its French tour: humor, characters and reflections on life and childhood, in an unfiltered show!

L’événement GUIHOME VOUS DÉTEND Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34