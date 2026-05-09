LES CHEVAUX DU HALAGE Béziers
LES CHEVAUX DU HALAGE Béziers lundi 1 juin 2026.
Béziers
LES CHEVAUX DU HALAGE
Quai Port Notre-Dame Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-06-01
À l’été 2026, Béziers célèbre les 30 ans du Canal du Midi à l’UNESCO, avec une installation artistique spectaculaire trois chevaux géants, équipés de jets d’eau, prennent place sur le canal, entre le centre-ville et les écluses de Fonseranes.
Pour célébrer les 30 ans de l’inscription du Canal du Midi à l’UNESCO, la Ville de Béziers sort le grand jeu avec une installation artistique spectaculaire pour l’été 2026.
Le quai Port Notre-Dame va prendre vie avec trois chevaux majestueux équipés de jets d’eau, installés sur le canal entre le centre-ville et les neuf écluses de Fonseranes. Cette création rend hommage à l’histoire du halage, tout en proposant une expérience visuelle et immersive unique.
Entre patrimoine et création contemporaine, cette installation invite habitants et visiteurs à redécouvrir la beauté du Canal du Midi, au cœur de Béziers. Une parenthèse poétique et familiale à vivre tout au long de l’été. .
Quai Port Notre-Dame Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
In the summer of 2026, Béziers celebrates the 30th anniversary of the UNESCO Canal du Midi with a spectacular artistic installation: three giant horses, equipped with water jets, take their place on the canal, between the town center and the Fonseranes locks.
L’événement LES CHEVAUX DU HALAGE Béziers a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34
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