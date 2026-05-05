Béziers

DES JEUX ET DES ARTS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Amusez-vous tout en apprenant, grâce aux jeux de société sur le thème des arts de la MAM.

Lancer des fléchettes sur la Joconde ? Peut-être pas, mais la MAM met à votre disposition des jeux de société sur le thème des arts. De quoi allier apprentissage et amusement, avec l’aide d’un ludothécaire. Dès 6 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DES JEUX ET DES ARTS

Have fun while you learn, thanks to MAM’s art-themed board games.

L’événement DES JEUX ET DES ARTS Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34