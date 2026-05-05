DES JEUX ET DES ARTS Béziers
DES JEUX ET DES ARTS Béziers mercredi 3 juin 2026.
Béziers
DES JEUX ET DES ARTS
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Amusez-vous tout en apprenant, grâce aux jeux de société sur le thème des arts de la MAM.
Lancer des fléchettes sur la Joconde ? Peut-être pas, mais la MAM met à votre disposition des jeux de société sur le thème des arts. De quoi allier apprentissage et amusement, avec l’aide d’un ludothécaire. Dès 6 ans. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : DES JEUX ET DES ARTS
Have fun while you learn, thanks to MAM’s art-themed board games.
L’événement DES JEUX ET DES ARTS Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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