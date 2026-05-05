Béziers

CLUB DE LECTURE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Profitez d’un temps d’échange convivial autour de lectures et de livres, pour partager vos découvertes, avec l’association Béziers Plaisir.

Rendez-vous emblématique de la MAM, réservé aux ados et aux adultes, ce moment est un réel temps d’échange pour partager ses découvertes littéraires en toute convivialité, avec l’association Béziers Plaisir. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : CLUB DE LECTURE

Enjoy a time of convivial exchange around readings and books, and share your discoveries, with the Béziers Plaisir association.

L’événement CLUB DE LECTURE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34