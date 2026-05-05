CLUB DE LECTURE Béziers
CLUB DE LECTURE Béziers mardi 2 juin 2026.
Béziers
CLUB DE LECTURE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Profitez d’un temps d’échange convivial autour de lectures et de livres, pour partager vos découvertes, avec l’association Béziers Plaisir.
Rendez-vous emblématique de la MAM, réservé aux ados et aux adultes, ce moment est un réel temps d’échange pour partager ses découvertes littéraires en toute convivialité, avec l’association Béziers Plaisir. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CLUB DE LECTURE
Enjoy a time of convivial exchange around readings and books, and share your discoveries, with the Béziers Plaisir association.
L’événement CLUB DE LECTURE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CINÉMAM LADYHAWKE Béziers 5 mai 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ÉCRITURE Béziers 6 mai 2026
- COPPÉLIA OPUS BALLET Béziers 6 mai 2026
- JEU JOUEURS DE NATURE Béziers 6 mai 2026
- FERIA OFF 2026 Béziers 7 mai 2026