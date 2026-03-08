BÉZIERS EN OC SUR LE CHEMIN DE SAINT JUDE

place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Découvrez l’histoire du Faubourg lors d’une déambulation commentée sur la liaison douce, suivie de la visite de l’église Saint-Jude. Visite bilingue occitan/français, ouverte à tous.

Partez à la découverte de l’histoire du Faubourg lors d’une déambulation commentée le long de la liaison douce. La visite se poursuit par l’église Saint-Jude, l’inattendue, un lieu surprenant qui révèle un patrimoine méconnu et plein de charme.

Visite bilingue en occitan/français, ouverte à tous.

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

English :

Discover the history of the Faubourg on a guided tour of the liaison douce , followed by a visit to the Saint-Jude church. Bilingual tour in Occitan and French, open to all.

L’événement BÉZIERS EN OC SUR LE CHEMIN DE SAINT JUDE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34