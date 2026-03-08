BÉZIERS EN OC SUR LE CHEMIN DE SAINT JUDE Béziers
BÉZIERS EN OC SUR LE CHEMIN DE SAINT JUDE
place des Albigeois Béziers Hérault
Début : 2026-06-03
Découvrez l’histoire du Faubourg lors d’une déambulation commentée sur la liaison douce, suivie de la visite de l’église Saint-Jude. Visite bilingue occitan/français, ouverte à tous.
Visite bilingue en occitan/français, ouverte à tous.
Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .
English :
Discover the history of the Faubourg on a guided tour of the liaison douce , followed by a visit to the Saint-Jude church. Bilingual tour in Occitan and French, open to all.
