ATELIER BRICO’CONTER Béziers
ATELIER BRICO’CONTER Béziers mercredi 20 mai 2026.
Béziers
ATELIER BRICO’CONTER
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Créez une histoire sonore et ses illustrations avec les bibliothécaires.
Dans le cadre de l’exposition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego , les bibliothécaires proposent aux enfants une lecture suivie d’un atelier créatif autour des fables, avec une création à emporter.
Dès 6 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER BRICO’CONTER
Create an audio story and illustrations with the librarians.
L’événement ATELIER BRICO’CONTER Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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