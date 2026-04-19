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ATELIER BRICO’CONTER Béziers

ATELIER BRICO’CONTER Béziers mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Place du 14 juillet

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Béziers

ATELIER BRICO’CONTER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Créez une histoire sonore et ses illustrations avec les bibliothécaires.
Dans le cadre de l’exposition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego , les bibliothécaires proposent aux enfants une lecture suivie d’un atelier créatif autour des fables, avec une création à emporter.
Dès 6 ans sur inscription.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER BRICO’CONTER

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L’événement ATELIER BRICO’CONTER Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34

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