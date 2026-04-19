Béziers

ATELIER BRICO’CONTER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Créez une histoire sonore et ses illustrations avec les bibliothécaires.

Dans le cadre de l’exposition Les Fables de Jean de La Fontaine en briques Lego , les bibliothécaires proposent aux enfants une lecture suivie d’un atelier créatif autour des fables, avec une création à emporter.

Dès 6 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER BRICO’CONTER

Create an audio story and illustrations with the librarians.

L’événement ATELIER BRICO’CONTER Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34