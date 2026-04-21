SOIRÉE GÉNÉRATION 2000 Route de Bédarieux Béziers

Béziers

SOIRÉE GÉNÉRATION 2000

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Envie de décompresser après une journée de travail, ou simplement de revivre les meilleurs sons des années 2000 ? Venez profiter de la soirée Génération 2000 , à La Cours des Miracles.

Plongez dans une soirée 100 % nostalgie et revivez les meilleurs sons des années 2000, à La Cour des Miracles. Démarrez en douceur avec un afterwork convivial bar à bière, happy hours et buffet offert, pour bien lancer la soirée. Côté ambiance, profitez de deux univers complémentaires en intérieur, une immersion totale dans l’univers des années 2000, avec un DJ set by Shazam et en extérieur, une terrasse animée sur fond de house music by Theefix. L’occasion idéale pour venir danser et profiter entre amis ! Entrée libre Réservation conseillée. .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96 reservations@beziersplage.fr

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English :

Want to unwind after a hard day’s work, or simply relive the best sounds of the 2000s? Come and enjoy the Génération 2000 evening at La Cours des Miracles.

L’événement SOIRÉE GÉNÉRATION 2000 Béziers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34