ZOOM SUR L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN Béziers

(Re)découvrez l’amphithéâtre romain, seul monument antique encore visible à Béziers, témoin précieux de son passé gallo-romain.

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

English :

(Re)discover the Roman amphitheater, the only ancient monument still visible in Béziers, and a precious witness to its Gallo-Roman past.

