ZOOM SUR L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN Béziers
ZOOM SUR L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN Béziers lundi 18 mai 2026.
ZOOM SUR L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
impasse des anciennes arènes Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-05-18 2026-06-08 2026-07-06
(Re)découvrez l’amphithéâtre romain, seul monument antique encore visible à Béziers, témoin précieux de son passé gallo-romain.
(Re)découvrez l’amphithéâtre romain, seul monument antique encore visible à Béziers, témoin précieux de son passé gallo-romain.
Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .
impasse des anciennes arènes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Re)discover the Roman amphitheater, the only ancient monument still visible in Béziers, and a precious witness to its Gallo-Roman past.
L’événement ZOOM SUR L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34