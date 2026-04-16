Béziers

RENCONTRE AUTEUR BENJAMIN DIERSTEIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Rencontre avec Benjamin Dierstein autour de son roman 14 Juillet . Échange avec le public suivi d’une séance de dédicace.

Après Bleus, Blancs, Rouges (prix Landerneau du Polar, prix Polar en séries 2025) et L’Étendard sanglant est levé , Benjamin Dierstein présente le dernier volet de sa saga sur la France de 1978 à 1984, 14 Juillet, paru début janvier (éd. Flammarion). Il s’est fait connaître avec une première trilogie remarquée consacrée aux années 2011 à 2013 La Sirène qui fume , La Défaite des idoles et La Cour des miracles (éd. Points).

À l’issue de la rencontre, un échange avec le public et une séance de dédicace sont proposés. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : RENCONTRE AUTEUR BENJAMIN DIERSTEIN

Meeting with Benjamin Dierstein to discuss his novel 14 Juillet . Discussion with the public followed by a book signing.

L’événement RENCONTRE AUTEUR BENJAMIN DIERSTEIN Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34