PHÈDRE! 2B COMPANY FRANÇOIS GREMAUD

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Phèdre ! Racine comme vous ne l’avez jamais entendu. Seul en scène, Romain Daroles mêle humour, passion et érudition pour redonner vie au classique.

Phèdre ! propose Racine comme vous ne l’avez jamais entendu drôle, brillant et exalté. Seul en scène, Romain Daroles transforme la tragédie en performance théâtrale, mêlant conférence, humour et érudition. Il explore la langue racinienne, les mythes et les passions, incarnant peu à peu les personnages et jouant les alexandrins avec joie. Un hommage vivant au théâtre, où l’on rit, s’émerveille et redécouvre un classique.

Dès 15 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Phèdre! racine as you’ve never heard him before. Alone on stage, Romain Daroles combines humor, passion and erudition to bring the classic to life.

L’événement PHÈDRE! 2B COMPANY FRANÇOIS GREMAUD Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34