ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN Béziers
ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN Béziers vendredi 12 juin 2026.
Béziers
ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Atelier sensoriel mêlant art et vin commentaire d’œuvre et dégustation pour explorer l’émotion artistique à travers les sens.
Comment le vin dialogue-t-il avec l’œuvre d’art, et inversement ? Cet atelier mêle commentaire d’œuvre et dégustation pour explorer l’émotion artistique à travers vue, odorat et goût, et ouvrir un voyage sensoriel entre les disciplines.
Avec Frédérique Francès des Caves Paul Riquet Béziers et Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.
Réservation obligatoire. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN
Sensory workshop combining art and wine: commentary on works of art and wine tasting to explore artistic emotion through the senses.
L’événement ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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