Béziers

ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Atelier sensoriel mêlant art et vin commentaire d’œuvre et dégustation pour explorer l’émotion artistique à travers les sens.

Comment le vin dialogue-t-il avec l’œuvre d’art, et inversement ? Cet atelier mêle commentaire d’œuvre et dégustation pour explorer l’émotion artistique à travers vue, odorat et goût, et ouvrir un voyage sensoriel entre les disciplines.

Avec Frédérique Francès des Caves Paul Riquet Béziers et Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.

Réservation obligatoire. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN

Sensory workshop combining art and wine: commentary on works of art and wine tasting to explore artistic emotion through the senses.

L’événement ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34