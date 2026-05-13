Béziers

LE MILIEU SOUTERRAIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Voyage au cœur des grottes du monde avec deux spéléologues passionnés et projections 3D immersives.

Spéléologues passionnés, Jean-Philippe Ferrara (président de l’association) et Michel Renda (photographe et explorateur-conférencier) vous invitent à découvrir l’univers de la spéléologie de la formation des roches calcaires au creusement des grottes, de leur usage à travers les siècles aux premières grandes explorations, sans oublier les recherches menées par l’association

biterroise. La force visuelle de la stéréoscopie vous entraînera au cœur de certaines des plus belles grottes de la planète. (Un diaporama réalisé avec l’association La Salle International Team Photo 3D).

Par l’association spéléo-club de Béziers et des Avants-Monts.

Dans le cadre de l’exposition Spéléodiversité . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Journey to the heart of the world’s caves with two passionate cavers and immersive 3D projections.

L’événement LE MILIEU SOUTERRAIN Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34