INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers
INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers samedi 27 juin 2026.
Béziers
INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES
place Jean Jaurès Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !
Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !
Entrée libre .
place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES
Discover the new summer decorations theme during a festive evening!
L’événement INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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