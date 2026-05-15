Béziers

INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !

Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !

Entrée libre .

place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES

Discover the new summer decorations theme during a festive evening!

L’événement INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34