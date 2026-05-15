Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers

INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers samedi 27 juin 2026.

Adresse : place Jean Jaurès

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Béziers

INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !
Découvrez la nouvelle thématique des décorations estivales lors d’une soirée festive !
Entrée libre   .

place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES

Discover the new summer decorations theme during a festive evening!

L’événement INAUGURATION DES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)