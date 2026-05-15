FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers
FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers vendredi 26 juin 2026.
Béziers
FESTIVAL LES LUNES BLEUES
Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Deux jours de musique, spectacles et partage au Pont Vieux, dans une ambiance festive, conviviale et à prix libre.
Pendant 2 jours, musique, théâtre, DJ sets, ateliers, dégustations et moments de partage feront vibrer l’amphithéâtre du Pont Vieux.
Un événement ouvert à tous, porté par des créations artistiques locales, dans une ambiance conviviale à vivre entre amis ou en famille, avec une vue unique sur l’Orb.
Les Lunes Bleues, c’est un festival qui rassemble, mêle les générations et fait vivre la culture autrement, à prix libre. .
Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36
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English : FESTIVAL LES LUNES BLEUES
Two days of music, shows and sharing at the Pont Vieux, in a festive, friendly atmosphere and at free prices.
L’événement FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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