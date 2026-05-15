Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers

FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Amphithéâtre du Pont Vieux

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Béziers

FESTIVAL LES LUNES BLEUES

Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Deux jours de musique, spectacles et partage au Pont Vieux, dans une ambiance festive, conviviale et à prix libre.
Pendant 2 jours, musique, théâtre, DJ sets, ateliers, dégustations et moments de partage feront vibrer l’amphithéâtre du Pont Vieux.
Un événement ouvert à tous, porté par des créations artistiques locales, dans une ambiance conviviale à vivre entre amis ou en famille, avec une vue unique sur l’Orb.
Les Lunes Bleues, c’est un festival qui rassemble, mêle les générations et fait vivre la culture autrement, à prix libre.   .

Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL LES LUNES BLEUES

Two days of music, shows and sharing at the Pont Vieux, in a festive, friendly atmosphere and at free prices.

L’événement FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)