Béziers

FESTIVAL LES LUNES BLEUES

Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Deux jours de musique, spectacles et partage au Pont Vieux, dans une ambiance festive, conviviale et à prix libre.

Pendant 2 jours, musique, théâtre, DJ sets, ateliers, dégustations et moments de partage feront vibrer l’amphithéâtre du Pont Vieux.

Un événement ouvert à tous, porté par des créations artistiques locales, dans une ambiance conviviale à vivre entre amis ou en famille, avec une vue unique sur l’Orb.

Les Lunes Bleues, c’est un festival qui rassemble, mêle les générations et fait vivre la culture autrement, à prix libre. .

Amphithéâtre du Pont Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English : FESTIVAL LES LUNES BLEUES

Two days of music, shows and sharing at the Pont Vieux, in a festive, friendly atmosphere and at free prices.

L’événement FESTIVAL LES LUNES BLEUES Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34