JEU VIDÉO LE RETOUR DE L’OBRA DINN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

1807 l’Obra Dinn réapparaît sans équipage. Devenez enquêteur, évaluez les dégâts et découvrez la vérité !

En l’an de grâce 1802, le navire marchand Obra Dinn quitte Londres pour l’Orient. Six mois plus tard, il est déclaré perdu après avoir manqué son rendez-vous au Cap de Bonne-Espérance. Contre toute attente, il réapparaît en 1807, dérivant dans le port de Falmouth, gravement endommagé et sans aucun membre d’équipage visible. Vous êtes chargé d’enquête pour la Compagnie des Indes Orientales. Montez à bord, évaluez les dégâts et tentez de découvrir ce qui s’est réellement passé.

Sur inscription dès 16 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

1807: the Obra Dinn reappears without a crew. Become an investigator, assess the damage and discover the truth!

L’événement JEU VIDÉO LE RETOUR DE L’OBRA DINN Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34