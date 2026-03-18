EXPOSITION HISTOGAME

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Explore le rétrogaming consoles des années 80-2000, souvenirs, découvertes et leçon d’évolution tech !

Remontons le temps et explorons le rétrogaming et la génération pixel. (Re)jouez sur les consoles qui ont marqué les années 1980 jusqu’au début des années 2000, accompagnés de passionnés heureux de partager l’histoire du jeu vidéo. Au programme souvenirs pour les anciens joueurs, découvertes pour les plus jeunes et grande leçon d’évolution technologique (non, ce n’était pas cassé… c’était vraiment comme ça à l’époque !)

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Explore retrogaming: consoles from the 80s-2000s, memories, discoveries and a lesson in tech evolution!

L’événement EXPOSITION HISTOGAME Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34