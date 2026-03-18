CINÉMAM CINÉPITCHOUN Béziers
CINÉMAM CINÉPITCHOUN Béziers samedi 25 avril 2026.
CINÉMAM CINÉPITCHOUN
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Quand les lumières s’éteignent, L’Œuf devient cinéma pour enfants films, histoires et moments à partager !
Quand les lumières s’éteignent, la magie opère… L’Œuf se transforme en salle de cinéma pour les enfants un film à découvrir, des histoires à vivre et un moment joyeux à partager en famille ou entre amis.
La liste des films, sélectionnés par les bibliothécaires, est disponible à l’accueil et au pôle enfance de la médiathèque.
Dès 5 ans.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
When the lights go out, L??uf becomes a children?s cinema: films, stories and moments to share!
L’événement CINÉMAM CINÉPITCHOUN Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34