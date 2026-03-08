SANDRINE SARROCHE Béziers

SANDRINE SARROCHE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Après le succès de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche revient avec de nouveaux sketchs, chansons et personnages encore plus hilarants et décapants.

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

After the success of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with even more hilarious sketches, songs and characters.

