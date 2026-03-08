SANDRINE SARROCHE Béziers
SANDRINE SARROCHE Béziers samedi 25 avril 2026.
SANDRINE SARROCHE
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Après le succès de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche revient avec de nouveaux sketchs, chansons et personnages encore plus hilarants et décapants.
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77
English :
After the success of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with even more hilarious sketches, songs and characters.
