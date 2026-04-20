Béziers

ATELIER AQUARELLE AUX OSTALS

10 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Atelier aquarelle des Ostals avec Virginie Roca sur le thème de la planche marine. Un moment pour créer, se ressourcer et exprimer ses émotions dans un cadre historique inspirant.

Venez assister au deuxième atelier aquarelle des Ostals avec Virginie Roca sur le thème de la planche marine.

Virginie Roca est une artiste illustratrice qui propose des ateliers artistiques dans son atelier à Villeneuve-les-Béziers.

Ouverts à tous, débutants, curieux comme confirmés, ces temps de création sont pensés comme une parenthèse d’inspiration, presque thérapeutique, où l’on reconnecte avec soi dans un espace cocooning pour s’évader et laisser s’exprimer sa sensibilité à travers les arts plastiques.

Inspirée par la nature, Virginie partage sa passion pour la couleur et la lumière dans une ambiance bienveillante et accessible. À travers des exercices guidés et des moments de création libre, chacun explore son propre univers et développe son regard pour découvrir la joie de créer. Virginie propose une démarche artistique sensible, presque spirituelle, nourrie par l’observation et l’émerveillement.

Chaque séance invite à se ressourcer, observer, ressentir et donner vie à ses émotions sur le papier, dans un cadre propice à la créativité et à la confiance en soi, mis en avant par le cadre chaleureux de nos maisons du XIVème et XVIème siècle.

Matériel fourni Inscription obligatoire. .

10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 31 28 35 05 hello@lesostals.com

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English :

Ostals watercolor workshop with Virginie Roca on the theme of the marine board. A moment to create, recharge and express your emotions in an inspiring historical setting.

L’événement ATELIER AQUARELLE AUX OSTALS Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34