Béziers

APPELEZ-MOI GOLDA

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Découvrez le portrait intime de l’ancienne Première ministre israélienne Golda Meir. Cette pièce profondément humaine retrace un destin singulier, fait de rêves, de combats et de sacrifices, et dévoile la femme derrière la Dame de fer israélienne.

La nouvelle mise en scène de Steve Suissa dresse le portrait intime de l’ancienne Première ministre israélienne Golda Meir.

Cette pièce profondément humaine retrace un destin singulier, fait de rêves, de combats et de sacrifices, et dévoile la femme derrière la Dame de fer israélienne.

Avec Valérie Zarrouk

Texte de Michel Lengliney

Mise en scène Steve Suissa

Production Eric Cohen et Steve Suissa .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 46 61 55 50 acid.beziers@gmail.com

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English : APPELEZ-MOI GOLDA

Discover the intimate portrait of former Israeli Prime Minister Golda Meir. This deeply human play traces a singular destiny of dreams, struggles and sacrifices, and reveals the woman behind Israel?s Iron Lady .

L’événement APPELEZ-MOI GOLDA Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34