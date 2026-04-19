APPELEZ-MOI GOLDA Béziers
APPELEZ-MOI GOLDA Béziers dimanche 3 mai 2026.
Béziers
APPELEZ-MOI GOLDA
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Découvrez le portrait intime de l’ancienne Première ministre israélienne Golda Meir. Cette pièce profondément humaine retrace un destin singulier, fait de rêves, de combats et de sacrifices, et dévoile la femme derrière la Dame de fer israélienne.
La nouvelle mise en scène de Steve Suissa dresse le portrait intime de l’ancienne Première ministre israélienne Golda Meir.
Cette pièce profondément humaine retrace un destin singulier, fait de rêves, de combats et de sacrifices, et dévoile la femme derrière la Dame de fer israélienne.
Avec Valérie Zarrouk
Texte de Michel Lengliney
Mise en scène Steve Suissa
Production Eric Cohen et Steve Suissa .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 46 61 55 50 acid.beziers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : APPELEZ-MOI GOLDA
Discover the intimate portrait of former Israeli Prime Minister Golda Meir. This deeply human play traces a singular destiny of dreams, struggles and sacrifices, and reveals the woman behind Israel?s Iron Lady .
L’événement APPELEZ-MOI GOLDA Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- YAKAJOUER Béziers 21 avril 2026
- TOURNOI FIFA Béziers 21 avril 2026
- ESCAPE GAME LE CHEF-D’ŒUVRE D’ARSÈNE Béziers 22 avril 2026
- COMPLET LA VÉRITÉ Béziers 22 avril 2026
- LES ANIMAUX FANTÔMES Béziers 22 avril 2026