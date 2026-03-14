LE FESTIVAL TRUCK & BEER -JUIN 2026

9 Ecluses de Fonseranes Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. Profitez aussi d’animations, qui raviront petits et grands !

Le Festival Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. De nombreuses animations vous attendent également sur place, pour enchanter petits et grands. .

9 Ecluses de Fonseranes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Truck & Beer is a gourmet rendezvous on the emblematic site of the 9 Ecluses de Fonseranes in Béziers! This festival invites you to meet local food-trucks and brewers. There will also be entertainment for all ages!

L’événement LE FESTIVAL TRUCK & BEER -JUIN 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34