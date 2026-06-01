LES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers
LES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers samedi 27 juin 2026.
Béziers
LES DÉCORATIONS ESTIVALES
place Jean Jaurès Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez les illuminations Lumières du Monde un voyage féerique parmi les plus grands monuments de la planète. Entrée libre.
Découvrez les illuminations estivales lors d’une soirée festive sur le thème des Lumières du Monde . Des reproductions lumineuses de monuments emblématiques vous feront voyager du Taj Mahal à la Statue de la Liberté, en passant par le temple de Zeus. Un spectacle féerique qui promet d’en mettre plein les yeux !
Entrée libre. .
place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : LES DÉCORATIONS ESTIVALES
Discover the Lumières du Monde illuminations: a magical journey through the world’s greatest monuments. Free admission.
L’événement LES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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