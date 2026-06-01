Béziers

LES DÉCORATIONS ESTIVALES

place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez les illuminations Lumières du Monde un voyage féerique parmi les plus grands monuments de la planète. Entrée libre.

Découvrez les illuminations estivales lors d’une soirée festive sur le thème des Lumières du Monde . Des reproductions lumineuses de monuments emblématiques vous feront voyager du Taj Mahal à la Statue de la Liberté, en passant par le temple de Zeus. Un spectacle féerique qui promet d’en mettre plein les yeux !

Entrée libre. .

place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES DÉCORATIONS ESTIVALES

Discover the Lumières du Monde illuminations: a magical journey through the world’s greatest monuments. Free admission.

L’événement LES DÉCORATIONS ESTIVALES Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34