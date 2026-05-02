Béziers

CINÉMAM DÉBAT JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Des victimes et auteurs d’infractions participent à des rencontres de justice restaurative, entre dialogue, émotions et espoir. Une projection suivie d’un débat avec un service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs encadrés par professionnels et bénévoles. Certains comme Nassim, condamnés pour vols avec violence, d’autres comme Nawelle, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et parfois, la réparation… Projection suivi d’un débat sur la justice restaurative avec service pénitentiaire d’insertion et de probation. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Victims and offenders take part in restorative justice encounters, between dialogue, emotions and hope. A screening followed by a debate with a prison probation service.

L’événement CINÉMAM DÉBAT JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34