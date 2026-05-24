Béziers

ATELIER AQUARELLE LES PAYS-BAS

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dernier atelier aquarelle avec Virginie Roca une parenthèse créative et apaisante inspirée des paysages des Pays-Bas.

Participez au cinquième et dernier atelier aquarelle des Ostals avec Virginie Roca, autour du thème des Pays-Bas.

Artiste illustratrice passionnée, Virginie propose des ateliers ouverts à tous, débutants comme confirmés, pensés comme une parenthèse créative et inspirante. À travers la couleur, la lumière et l’observation, chacun est invité à explorer sa sensibilité et à laisser libre cours à son imagination dans une ambiance bienveillante et accessible.

Guidés par des exercices et des temps de création libre, les participants découvrent le plaisir de peindre, de ressentir et de donner vie à leurs émotions sur le papier, dans le cadre chaleureux de nos maisons des XIVe et XVIe siècles. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Last watercolor workshop with Virginie Roca: a creative and soothing interlude inspired by the landscapes of the Netherlands.

L’événement ATELIER AQUARELLE LES PAYS-BAS Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34