TRIATHLON 10ÈME LOU CAMEL TRIATHLON DES CHAMEAUX DE BÉZIERS Parc de la Plantade Béziers

Béziers

TRIATHLON 10ÈME LOU CAMEL TRIATHLON DES CHAMEAUX DE BÉZIERS

Parc de la Plantade 57 Avenue Valentin Duc Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Cette dixième édition du triathlon de Béziers, propose 3 formats XS, S et M, les deux premiers comptant comme Championnat Départemental, au départ du parc de la Plantade.

L’association les Chameaux de Béziers qui fête ses 40 ans organise, avec le concours de la Ville de Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Triathlon Lou Camel . .

Parc de la Plantade 57 Avenue Valentin Duc Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

This tenth edition of the Béziers triathlon features 3 formats: XS, S and M, with the first two counting as Departmental Championships, starting from the Parc de la Plantade.

L’événement TRIATHLON 10ÈME LOU CAMEL TRIATHLON DES CHAMEAUX DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT