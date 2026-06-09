Béziers

GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Découvrez deux soirées d’exception à ne pas manquer à Zinga Zanga à Béziers ! Créé et imaginé par Stéfany Jamet et ses élèves, ce spectacle intitulé Le Coeur des hommes réunira les 165 élèves de l’école de danse !

Venez assister aux deux soirées de gala de danse de la MJC CS de Béziers et laissez-vous emporter par l’émotion du spectacle, intitulé Le Cœur des Hommes . Imaginé et mis en scène par Stéfany Jamet avec ses élèves, ce gala réunit sur scène 165 danseurs, portés par une énergie et une créativité collectives. Un moment à partager en famille ou entre amis ! Réservation directement à l’accueil de la MJC CS de Béziers. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org

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English :

Discover two exceptional evenings not to be missed at Zinga Zanga in Béziers! Created and imagined by Stéfany Jamet and her students, this show entitled Le Coeur des hommes will bring together the 165 students of the dance school!

L’événement GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34