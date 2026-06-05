Béziers

CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS

51 Place Saint-Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le Chœur Éphémère et les Clarinettistes Les Caméléons vous entraînent dans un voyage sonore unique, entre voix et clarinettes.

Le Chœur Éphémère et les Clarinettistes Les Caméléons unissent leurs talents pour un concert aussi surprenant qu’enthousiasmant. Une alchimie de voix et de clarinettes à découvrir le temps d’une soirée… Un verre de l’amitié clôturera la soirée. .

51 Place Saint-Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS

Le Ch?ur Éphémère and Clarinettists Les Caméléons take you on a unique journey of sound, between voice and clarinet.

L’événement CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34